В Мурино полиция задержала девушку с гранатометом

В Мурино поймали девушку с гранатометом. Фото: vk.com/9online

Удивительное ЧП случилось днем 30 мая в Мурино. Здесь, на проспекте Авиаторов Балтики, местные жители заметили девушку с предметом, очень похожим на гранатомет. На место тут же была вызвана полиция, которая и задержала красотку.

- Задержали девушку с гранатометом в Мурино, - пишет паблик ВКонтакте «Девяткино online».

Место происшествия было оцеплено, сейчас на месте работают представители спецслужб.

Был ли гранатомет настоящим, учебным или же вообще муляжом, пока не установлено.

А местные жители в комментариях пытаются поставить диагноз по фото - определить модель оружия и шутят по поводу самой ситуации.

- Купила квартиру в Девяткино, потом посидела в группах, почитала, что тут происходит, и решила вооружиться, - веселятся муринцы.

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