Росгвардия показала гранатомет, с которым в Мурино поймали женщину

Гранатомет оказался не опасным. Фото: Управление Росгвардии по СПб.

Специалисты отряда ОМОН «Бастион» петербургского управления Росгвардии рассказали про сегодняшний инцидент в Мурино, где по улицам разгуливала женщина с гранатометом. Приббывшие не место полицейские задержали даму, а изучением оружия занялись гвардейцы.

- В результате осмотра было установлено, что это пустой контейнер от переносного противотанкового ракетного комплекса «Фагот», - сообщили в пресс-службе петербургского управления Росгвардии.

Поскольку самого заряда внутри не было, никакой опасности он не представлял.

Сейчас полицейские пытаются выяснить у женщины, где она взяла сей предмет. Однако, подобными «сувенирами» активно торгуют в интернете. Цены демократичные – три-четыре тысячи рублей.

Справка «КП»:

ПТРК «Фагот» разработан в Туле. На вооружении советской армии стоял с 70-х годов. Активно экспортировался в более чем 30 стран мира.

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