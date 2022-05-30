Обанкротившийся владелец Spar в Петербурге выставил имущество на торги

Владелец магазинов начал распродажу имущества. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Компания ООО «ТД Интерторг», владевшая сетями петербургских супермаркетов Spar и «Народная семья», выставила свое имущество на торги. Еще два года назад ее признали банкротом.

- На торги выставлены 164 лота, общей стоимостью около 420 миллионов рублей, - пишет «Деловой Петербург».

В списке - спецтехника, автомобили, компьютеры, офисная техника, торговое оборудование и так далее. Результаты торгов планирую подвести 1 июля.

Напомним, что в Петербурге и Ленобласти под управлением «Интерторга» работали 195 супер- и гипермаркетов Spar, а также 249 универсама «Семья». Обе сети начали закрываться в декабре 2019 года из-за финансовых трудностей.

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