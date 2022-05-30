110 тысяч детей из Петербурга отдохнут летом в лагерях

Более 100 тысяч юных горожан отдохнут в лагерях. Фото: Артем КИЛЬКИН

Около 110 тысяч детей из Петербурга отдохнут в оздоровительных лагерях в рамках летней кампании. В это число входят как те ребята, которые отправятся на отдых с полноценным выездом, так и посетители лагерей дневного пребывания, организованных на базе школ.

- Всего на территории Петербурга работает 12 стационарных лагерей, они расположены в Курортном районе, плюс еще 160 – дневного пребывания, на базе школ. Только в первую смену в них отдохнут около 40 тысяч юных горожан, - рассказал на пресс-конференции в ТАСС замглавы Комитета по образованию Андрей Борщевский.

Впрочем, допуск к приему ребятишек еще должен дать Роспотребнадзор. На данный момент одобрение получили 160 дневных и восемь стационарных лагерей.

А вот искупаться отдыхающим в Петербурге не получится – ни одно из городских оздоровительных учреждений не имеет собственного пляжа, одобренного МЧС.

Зато окунуться в море смогут те юные горожане, которые по путевкам отправятся в Крым, Краснодарский край и другие регионы России. Примет петербуржцев и Ленинградская область.

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