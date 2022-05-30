253 человека заболели коронавирусом в Петербурге за сутки

Вирус все еще близко. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус, хоть и ослабил хватку, но никуда не ушел. За минувшие сутки в Петербурге подтверждены еще 253 случая заболевания. А общее число заражений с начала пандемии достигло цифры в 1 529 252.

Выздоровели за минувшие 24 часа 65 пациентов (1 492 281), госпитализированы – 36. Продолжает увеличиваться и количество летальных исходов. Их уже 33 826 (+11 за сутки).

Тяжелее всего болезнь переносят пациенты с хроническими диагнозами и пожилые люди. Некоторые болеют не впервые. Причем сейчас коронавирус переносится легче, хотя в первый раз было «совсем плохо», как рассказала корреспонденту «КП-Петербург» одна из пациенток Боткинской больницы.

Что касается Ленинградской области, то тут цифры традиционно в разы меньше:

- заражений – 187 683 (+45);

- выздоровлений - 183 407 (+64);

- смертей – 3486 (+2).

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