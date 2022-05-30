Принимавшие участие в спецоперации на Украине росгвардейцы из Ленобласти вернулись домой

Встретили бойцов родные и сослуживцы ФОТО: пресс-служба северо-западного округа Росгвардии

В Ленобласти родные и сослуживцы встретили росгвардейцев, вернувшихся домой со спецоперации на Украине. Со слезами и поцелуями им на шею кинулись соскучившиеся девушки, жены и мамы. Всех бойцов поздравили с успешным выполнением задач, а отличившимся вручили награды.

- Росгвардейцы выполнили боевые задачи по предотвращению нападений на войсковые и гуманитарные колонны, а также нанесли противнику значительный урон в живой силе и технике, - сообщили в пресс-службе северо-западного округа Росгвардии.

К заслугам этих солдат относится и задержание участников националистических вооруженных формирований, и разминирование освобожденных населенных пунктов. Теперь все они разошлись по домам, чтобы побыть с родными и близкими.