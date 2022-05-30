Вице-губернатор Корабельников начал исполнять обязанности ушедшего на «АвтоВАЗ» Соколова

Алексей Корабельников временно занял место Максима Соколова. Фото: gov.spb.ru

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников принял на себя обязанности уже бывшего «вице» Максима Соколова, ставшего генеральным директором «АвтоВАЗа». Об этом сообщают источники в Смольном.

- Инвестиционный, транспортный и туристический блоки администрации города временно курирует финансовый вице-губернатор Алексей Корабельников, - пишут «Невские новости».

При этом, по данным издания, новые обязанности приданы Корабельникову лишь временно, пока для Соколова не будет найден полноценный сменщик. Это должно произойти до начала Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 15 по 18 июня.

Корабельников, который курирует финансовые блоки правительства, тогда будет занят своими непосредственными обязанностями. А рулить, в том числе, продолжением транспортной реформы, будет уже другой человек.

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