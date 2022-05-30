За полгода в Санкт-Петербурге IT-компании освободят 128 тыс. «квадратов» офисов

В Санкт-Петербурге освободится 128 тыс. кв. м. офисов IT-компаний за полгода Фото: Артем КИЛЬКИН

Минимум 128 тысяч квадратных метров офисов российских и международных IT-компаний освободят в Санкт-Петербурге. По оценкам экспертов, это произойдет в течение трех-шести месяцев в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе консалтинговой компании IPG.Estate в понедельник, 30 мая.

- Зарубежные компании из IT-сегмента выходят из договоров аренды одновременно с релокацией своего бизнеса и сотрудников. Объем освобождающихся офисов мы относим к «скрытой» вакансии. Формально текущие арендаторы продолжают выполнять условия договоров аренды. Высвобождение произойдет в течение трех-шести месяцев, - говорится в сообщении.

«Скрытое» предложение формируют офисы с готовой дизайнерской отделкой, пояснили специалисты компании. Часто в таких помещениях есть и необходимая мебель. Большинство офисов представляют класс В+. Их площадь составляет от 3 до 15 тысяч «квадратов».

Главный спрос на офисы сейчас формируют нефтегазовые компании, IT-подразделения финансовых организаций и государственные структуры.

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