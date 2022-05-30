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Происшествия30 мая 2022 14:37

Момент убийства владелицы детского центра во Всеволожске на глазах ребенка попал на видео

На записи видно, как сын женщины истошно кричит, не зная, как помочь матери
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Момент убийства владелицы детского центра во Всеволожске попал на камеры видеонаблюдения. Фото: предоставлено "КП"

Момент убийства владелицы детского центра во Всеволожске попал на камеры видеонаблюдения. Фото: предоставлено "КП"

В распоряжении «КП-Петербург» оказалась видеозапись момента убийства владелицы детского центра во Всеволожске. Напомним, на 35-летнюю женщину напал с ножом ее 31-летний любовник. Это произошло за 10 минут до начала детского праздника. Рядом находился 11-летний сын жертвы. Его убийца не тронул и скрылся.

Камер в детской игровой комнате нет. Однако они установлены на входе в цокольный этаж. На записях видно, как мужчина входит в помещение, а уже через минуту резко выбегает оттуда с кровью на руках. Вслед за ним устремился плачущий ребенок. После этого парень вернулся за мамой и помог ей добраться до компьютерного клуба, где ей вызвали скорую помощь. Ребенок метался в истерике, не зная, как облегчить боль родителя.

- Мальчику так и не сказали, что мама умерла. Он думает, что ее лечат в больнице. Родителей жертвы тоже не оповестили. Бабушка и дедушка сидят с внуком, - отметил источник «КП-Петербург».

Добавим, что любовника объявили в розыск.

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