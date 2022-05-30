Момент убийства владелицы детского центра во Всеволожске на глазах ребенка попал на видео

Момент убийства владелицы детского центра во Всеволожске попал на камеры видеонаблюдения. Фото: предоставлено "КП"

В распоряжении «КП-Петербург» оказалась видеозапись момента убийства владелицы детского центра во Всеволожске. Напомним, на 35-летнюю женщину напал с ножом ее 31-летний любовник. Это произошло за 10 минут до начала детского праздника. Рядом находился 11-летний сын жертвы. Его убийца не тронул и скрылся.

Камер в детской игровой комнате нет. Однако они установлены на входе в цокольный этаж. На записях видно, как мужчина входит в помещение, а уже через минуту резко выбегает оттуда с кровью на руках. Вслед за ним устремился плачущий ребенок. После этого парень вернулся за мамой и помог ей добраться до компьютерного клуба, где ей вызвали скорую помощь. Ребенок метался в истерике, не зная, как облегчить боль родителя.

- Мальчику так и не сказали, что мама умерла. Он думает, что ее лечат в больнице. Родителей жертвы тоже не оповестили. Бабушка и дедушка сидят с внуком, - отметил источник «КП-Петербург».

Добавим, что любовника объявили в розыск.

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