Пенсионерка погибла в Ленобласти, катаясь на квадроцикле

61-летняя женщина погибла под квадроциклом в Ленобласти. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Трагически закончилась прогулка на квадроцикле для 61-летней жительницы Ленобласти. В минувшие выходные она решила проехать на мощном снегоболотоходе, как четырехколесная техника официально значится в документах, но не удержала мощную машину на дороге.

- На улице в поселке Симагино женщина не справилась с управлением, выехала на обочину, где врезалась в камень, - сообщает источник «КП-Петербург».

От удара тяжелый квадроцикл перевернулся, придавил женщину всем своим весом. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью и пострадавшая умерла на месте.

Известно, что прав на управление такой техникой она не имела. А сам квадроцикл принадлежит 41-летнему жителю Зеленогорска. Ему уже выписали штраф за передачу управления лицу, не имеющему прав. По факту трагедии начата проверка.

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