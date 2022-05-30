Прокуратура требует отремонтировать фасад дома на Большой Зелениной в Петербурге

Прокуратура потребовали капитально отремонтировать фасад исторического здания на Большой Зелениной улице в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура Санкт-Петербурга потребовала капитально отремонтировать фасад исторического «Дома дешевых квартир Императорского человеколюбивого общества» на Большой Зелениной улице. Соответствующее заявление правоохранители отправили в суд. Ранее жильцы дома № 13 жаловались, что могут пострадать из-за обрушения фасада. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства в понедельник, 30 мая.

- Дом на Большой Зелениной улице не включен в программу по капремонту до 2038 года. При это запланированный ранее ремонт крыши не сделали. После вмешательства прокуратуры ремонт крыши внесли в проект краткосрочного плана на 2023 год.

Прокуратура отправила в суд заявление о возложении обязанности на жилищный комитет. Он должен включить в краткосрочный план программы капремонта на 2023 год фасад дома на Большой Зелениной улицы.

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