В День города в Санкт-Петербурге туристы потратили почти 4 млрд рублей

Гости Санкт-Петербурга потратили почти 4 млрд рублей с 27 по 29 мая Фото: Олег ЗОЛОТО

Туристы потратили примерно 3,9 млрд рублей в Санкт-Петербурге во время праздничных мероприятий ко Дню города. С 27 по 29 мая в Северную столицу приехало более миллиона человек. Гостиницы города заполнили на 62 процента в период торжеств. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в пресс-службе Смольного.

- Петербург масштабно отметил 319-й день рождения. В 2022 году их посетили более миллиона человек, - сказал губернатор Александр Беглов.

Программа празднования Дня города началась 27 мая с возложения цветов к надгробию Петра Великого и к памятнику «Медный всадник» на Сенатской площади. Большая аудитория собралась в ночь с 28 на 29 мая в Петропавловской крепости, где прошел фестиваль огня.

Всего в Санкт-Петербурге провели более 50 крупных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города. Более 100 событий провели в разных районах города.

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