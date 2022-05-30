Между Санкт-Петербургом и Москвой запустят 10 дополнительных поездов с 1 июня

Между Санкт-Петербургом и Москвой запустят дополнительные поезда с начала лета Фото: Олег ЗОЛОТО

Между Санкт-Петербургом и Москвой запустят десять дополнительных поездов из-за спроса пассажиров. Они будут курсировать с 1 июня. Последний дополнительный поезд назначили на 17 июня. Об этом сообщили в пресс-службе федеральной пассажирской компании АО "ФПК" в понедельник, 30 мая.

- Номера поездов: 55, 56, 209, 210, 232, 233, 234, 255, 269, 275, - говорится в сообщении.

По расписанию дополнительные поезда между Санкт-Петербургом и Москвой будут ходить с 1 по 3 июня, 6, 9 и с 10 по 17 июня. Подробную информацию о рейсах разместили на сайте РЖД.

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