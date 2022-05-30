Дизайнер Артемий Лебедев похвалил оформление водосточных труб в Санкт-Петербурге

Артемий Лебедев назвал водосточные трубы Санкт-Петербурге похвальным исключением по всей России Фото: Артем КИЛЬКИН

Российский дизайнер Артемий Лебедев высказался, что в России существует большая проблема с водосточными трубами. Их оформление зачастую не вписывается в цвет фасада здания. Исключение, по мнению Лебедева, составляет Санкт-Петербург. Об этом отечественный дизайнер написал в социальных сетях.

- В России с водосточными трубами все плохо. Единственное похвальное исключение – Санкт-Петербург. Там водосточные трубы повсеместно красят в цвет фасада здания, - написал Лебедев.

Он также привел пример хорошего оформления водосточных труб из Минска.

Лебедев показал, как он видит правильное оформление труб Фото: СОЦСЕТИ

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.