Группа медиков из Ленобласти выехала в разрушенный город Енакиево в ДНР

В Енакиево отправились медики из Ленобласти. Фото: предоставлено "КП"

Группа медиков из Ленобласти выдвинулась в Енакиево на территории ДНР. Об этом пишет online47.ru. Напомним, 47 регион взял шефство над разрушенным городом. Туда уже приехала спецтехника для восстановления дорог. Кроме этого власти Ленобласти намерены привести в порядок всю социальную инфраструктуру Енакиево. Но потребность в квалифицированных медицинских кадрах – одна из основных.

- Медицинский автопоезд отправился в подшефный Енакиево. Вместе с ним поехали девять сотрудников районных больниц, глава комздрава, а также главный врач ЛОКБ. В составе медицинской бригады есть узкие специалисты и средний медперсонал из больниц Тихвина, Всеволожска, Гатчины и Кингисеппа, - рассказывают в издании.

Добавим, что бригада врачей из 47 региона будет в ДНР около месяца. Специалисты проведут полноценную диспансеризацию горожан. Для этого в Енакиево отправили необходимое оборудование: флюорограф, маммограф и мобильную амбулаторию. Все работает от генератора.