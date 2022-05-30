Троллейбус № 31 запустят 31 мая в Петроградском районе Санкт-Петербурга

Троллейбус № 31 запустят с 05:00 часов 31 мая в Петроградском районе Санкт-Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

Троллейбус № 31 начнет перевозить пассажиров с 31 мая в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Троллейбусное движение откроют с 05:00 часов утра на перекрестке набережной реки Карповки и Большого проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту в понедельник, 30 мая.

- После завершения ремонтных работ 31 мая открывается движение троллейбуса № 31. Транспорт этого маршрута следует по действующей трассе, - говорится в сообщении.

Ранее «КП-Петербург» писала, что между Санкт-Петербургом и Москвой запустят десять дополнительных поездов с начала лета.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.