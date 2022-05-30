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Дом. Семья30 мая 2022 16:55

Ястреба спасли у детского сада в Санкт-Петербурге

Птицу должны передать в центр для реабилитации диких животных
Кирилл МИНЯЙЛО
Ястреба спасли на территории детского сада в Санкт-Петербурге ФОТО: vk.com/koshkispas

Ястреба спасли на территории детского сада в Санкт-Петербурге ФОТО: vk.com/koshkispas

Волонтеры спасли ястреба у детского сада в Санкт-Петербурге. Дикую птицу нашли сотрудники учреждения и сообщили о ней спасателям. Об этом в понедельник, 30 мая, рассказала участник группы «Кошкиспас» в социальной сети «ВКонтакте», где поблагодарила волонтеров за их помощь.

- От лица работников детского сада хочу поблагодарить волонтеров. Рядом с черным выходом у здания утром нашли ястреба. Видимо, птица болеет или получила травму, потому что она не защищалась от ворон и не покидала место, - написала пользователь в группе по спасению животных.

Птица может быть больна или травмирована ФОТО: vk.com/koshkispas

Птица может быть больна или травмирована ФОТО: vk.com/koshkispas

После вызова волонтеры прибыли к детскому саду, откуда забрали птицу. Ее должны передать сотрудникам благотворительного фонда «Центр реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин"».

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