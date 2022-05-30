Для уборки улиц Санкт-Петербурга власти планируют купить 69 единиц техники

Санкт-Петербург планирует закупить 69 единиц новой техники для уборки улиц Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге планируют закупить 69 единиц техники для уборки улиц. В понедельник, 30 мая, в город поступила первая партия – пять лаповых снегопогрузчиков. Их создали на предприятии в Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Следующей зимой на улицы Петербурга выйдут пять новых лаповых снегопогрузчиков. Данная коммунальная техника, пожалуй, самая любимая в народе. Ее облик почти не изменился с советских времен, а дорожников она выручает при уборке снега на больших проспектах и магистралях, - говорится в сообщении.

У новых лаповых снегопогрузчиков улучшили проходимость, маневренность и функциональность. В моделях, которые прибыли в Петербург, увеличили длину стрелы. Тульская техника может наполнить 30-кубовый четырехосный КамАЗ прямо по ходу движения через кабину грузовика, сказали в пресс-службе правительства.

Также в кабинах снегопогрузчиков сделали отопление и вентиляцию, а также управление механизмами с помощью джойстика.

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