Двух 15-летних мальчиков госпитализировали с острым алкогольным отравлением в Петербурге

Двух 15-летних петербуржцев госпитализировали с острым алкогольным отравлением в тяжелом состоянии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге увезли в больницу двух несовершеннолетних мальчиков с острым алкогольным отравлением. Каждого забрали в разных районах города. Одного 15-летнего петербуржца бригада скорой помощи нашла на детской площадке на Новаторской улице. Его ровесника увезли в больницу со скамейки на Российском проспекте. Состояние обоих пострадавших – тяжелое. Об этом в понедельник, 30 мая, «КП-Петербург» сообщил источник в правоохранительных органах.

- В Детскую городскую больницу №5 с острым пероральным отравлением этанолом в тяжёлом состоянии госпитализировали двух мальчиков в разное время. 29 мая в 16:00 часов привезли мальчика со скамейки на Российском проспекте и еще одного пациента в 19:00 часов привезли с детской площадки, - передает источник.

Теперь двум мальчикам помогают врачи.

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