В Санкт-Петербурге мужчина напал на подростка и украл у него самокат

В Петербурге мужчина ограбил подростка, похитив его самокат и рюкзак Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге 27-летний мужчина ограбил 17-летнего подростка. Злоумышленник похитил трюковой самокат и рюкзак мальчика. Полицейские задержали грабителя. Об этом «КП-Петербург» сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник, 30 мая.

- В субботу, 28 мая, около 14:00 часов мужчина похитил вещи мальчика на улице Карпинского. Он также ударил подростка. После грабежа злоумышленник скрылся. Через час полицейские задержали и полностью изобличили преступника, - передает источник.

О случившемся полицейским сообщила мать несовершеннолетнего сына. Последний обратился за помощью к врачам после нападения мужчины. У подростка диагностировали ушиб затылочной области и правого уха. Его отпустили в удовлетворительном состоянии.

На грабителя возбудили уголовное дело.

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