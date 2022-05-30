Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 мая 2022 18:32

Более 120 тысяч петербуржцев не могут покинуть Россию из-за долгов

Временное ограничение права на выезд за рубеж считают эффективной мерой борьбы с должниками
Кирилл МИНЯЙЛО
Больше 120 тысяч петербуржцев не могут выехать за границу из-за долгов

Больше 120 тысяч петербуржцев не могут выехать за границу из-за долгов

Фото: Артем КИЛЬКИН

Более 120 тысяч жителей Санкт-Петербурга не могут выехать за границу России из-за долгов. Об этом «Петербургскому дневнику» сообщила заместитель руководителя федеральной службы судебных приставов по городу Кристина Кашина.

- С начала 2022 года в рамках исполнительных производств, где такое ограничение вынесено, взыскано порядка 453 миллионов рублей. В настоящий момент более 120 тысяч должников, не исполнивших решение суда, не могут покинуть Россию, - сказала собеседник издания.

По словам Кашиной, в преддверии начала сезона отпусков временное ограничение права на выезд за рубеж является одной из самых эффективных мер для борьбы с должниками.

Прежде чем планировать поездку, гражданам рекомендуют зайти на сайт федеральной службы судебных приставов и узнать о своих долгах.