Более 120 тысяч петербуржцев не могут покинуть Россию из-за долгов

Больше 120 тысяч петербуржцев не могут выехать за границу из-за долгов Фото: Артем КИЛЬКИН

Более 120 тысяч жителей Санкт-Петербурга не могут выехать за границу России из-за долгов. Об этом «Петербургскому дневнику» сообщила заместитель руководителя федеральной службы судебных приставов по городу Кристина Кашина.

- С начала 2022 года в рамках исполнительных производств, где такое ограничение вынесено, взыскано порядка 453 миллионов рублей. В настоящий момент более 120 тысяч должников, не исполнивших решение суда, не могут покинуть Россию, - сказала собеседник издания.

По словам Кашиной, в преддверии начала сезона отпусков временное ограничение права на выезд за рубеж является одной из самых эффективных мер для борьбы с должниками.

Прежде чем планировать поездку, гражданам рекомендуют зайти на сайт федеральной службы судебных приставов и узнать о своих долгах.