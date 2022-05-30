Последний понедельник мая стал самым теплым днем с начала 2022 года

30 мая стал самым теплым днем с начала 2022 года в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Понедельник, 30 мая, стал самым теплым днем в последнем весеннем месяце, а также с начала 2022 года в Санкт-Петербурге. Температура в городе превысила 20 градусов тепла, а места на травке у набережных заполнили отдыхающие жители и гости Северной столицы. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.

- Набережная как показатель погоды в Санкт-Петербурге. Чем выше температура, тем меньше мест на травке. И так по всему городу. Понедельник, 30 мая, стал самым теплым днем в этом месяце, а также с начала 2022 года. Температура составила +22,1 градусов. Такое уже не перекрыть, - написал Колесов.

По словам синоптика, во вторник, 31 мая, хоть и будет тепло, но в Петербурге прогнозируют дождь и облака. Температура поднимется только до 20 градусов.

Напомним, что начало лето в Санкт-Петербурге ожидают приходом дождей. Однако температура воздуха составит до +20 градусов.

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