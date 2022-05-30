Конюшенное ведомство в Санкт-Петербурге передали в аренду компании из Москвы

Конюшенное ведомство ушло с молотка московской компании 30 мая по льготной программе аренды Фото: Олег ЗОЛОТО

У объекта культурного наследия федерального значения «Конюшенное ведомство» в Санкт-Петербурге появился новый владелец. Право аренды по программе «Рубль за метр» в результате торгов получила компания «Бахчасарай» из Москвы. Данные об этом опубликовали на торговой площадке.

- Победителем аукциона признано ООО «Бахчасарай», - говорится в документах аукциона.

Согласно опубликованным данным аукциона, столичная компания будет платить 40 миллионов рублей в год за аренду 13 тысяч кв. м. Также арендатор за свой счет отремонтирует «Конюшенное ведомство» в течение семи лет. Проектную документацию объекта нужно будет выполнить за два года.

Ранее «КП-Петербург» писала, что комитет имущественных связей города выставят «Конюшенное ведомство» по льготной программе аренды «Рубль за метр». В итоге месячная арендная плата до начала работ по сохранению составит 3,35 миллионов рублей вместо 2,91 миллиона рублей, о которых заявляли ранее. После этого ее стоимость будет равна одному рублю за один кв. м. в год.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.