Виновников в массовой гибели рыб нашли в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге указали на колхоз, который может быть виновен в массовой гибели рыб Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге нашли виновника массовой гибели рыбы в реках. По предварительным данным, в этом обвиняют рыболовецкий колхоз имени Ленина. Об это пишет «РБК Петербург» со ссылкой на отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по городу и Ленобласти.

Мертвой рыбой оказался ерш. Его получали во время промышленной добычи корюшки.

- Попавших в добычу ершей выбрасывали обратно в их среду обитания, «чтобы не тратить ресурсы на перевозку и хранение»: ерш не представляет коммерческого интереса. При этом часть рыбы погибла, - сказали изданию в отделе рыбоохраны.

В отделе добавили, что окончательные выводы делать пока рано. В филиале Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии устанавливают причину гибели рыб. Но предварительные результаты проб не выявили влияния на рыбу внешних факторов в виде сбросов токсических веществ в водоемы.

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