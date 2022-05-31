Последние новости в Санкт-Петербурге к 31 мая 2022 года: самый теплый день с начала года и новый владелец Конюшенного ведомства

Последние новости в Санкт-Петербурге к 31 мая 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«КП Санкт-Петербург» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к 31 мая 2022 года.

Понедельник, 30 мая, стал самым теплым днем в последнем весеннем месяце, а также с начала 2022 года в Санкт-Петербурге. Температура в городе превысила 20 градусов тепла, а места на травке у набережных заполнили отдыхающие жители и гости Северной столицы.

У объекта культурного наследия федерального значения «Конюшенное ведомство» в Санкт-Петербурге появился новый владелец. Право аренды по программе «Рубль за метр» в результате торгов получила компания «Бахчасарай» из Москвы.

Минимум 128 тысяч квадратных метров офисов российских и международных IT-компаний освободят в Санкт-Петербурге. По оценкам экспертов, это произойдет в течение трех-шести месяцев в 2022 году.

В Санкт-Петербурге нашли виновника массовой гибели рыбы в реках. По предварительным данным, в этом обвиняют рыболовецкий колхоз имени Ленина.

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