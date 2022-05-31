Дождь и +20 градусов обещают в Петербурге в последний день весны

31 мая в Петербурге будет немного пасмурно. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пасмурная погода ждет жителей Петербурга в последний день весны. Вторник, 31 мая, в отличие от понедельника, не порадует горожан и гостей Северной столицы ярким солнцем. Синоптики обещают осадки, а прохладных ощущений добавит ветер.

- Утром без существенных осадков, днем небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха составит +18…+20 градусов. Ветер юго-восточный умеренный, - сообщает городской гидрометцентр.

С утра в Петербурге ветрено, но в основном в прибрежных районах. В центре – почти штиль. Скорость порывов восточного направления составляет всего 2-5 метров в секунду.

Давление держится на уровне 760,3 мм ртутного столба, что близко к норме. Влажность – 51%.

Воздух прогрелся до +15,2 градуса.

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