Два ДТП с мотоциклами произошли в Петербурге за ночь

В Петербурге начался сезон мотоДТП. Фото: vk.com/motosolidaritydtp

В Петербурге начался мотосезон. Это хорошо показывает статистика ДТП с участием двухколесного транспорта. Только за одну ночь в городе произошло две аварии с участием байкеров.

- На улице Пограничника Гарькавого ВАЗ-2115 сбил мотоциклистку, - сообщали очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По их словам, девушку погрузили в скорую помощь.

Второй инцидент произошел буквально через час. В Стрельне водитель «БМВ», как утверждают свидетели, нетрезвый, сбил мотоциклиста. Последнего госпитализировали.

Разбирательство по обоим случаям ведут инспекторы ГИБДД.

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