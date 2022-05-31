ГИБДД провела в Петербурге рейды по тонировке

Полиция провела рейды по нарушителям правил тонировки. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Очередные рейды по выявлению нелегальной тонировки автомобилей прошли в Петербурге. С началом летнего сезона некоторое водители пытаются спрятаться за черными стеклами, но не всегда делают это по закону.

- В теплый сезон количество тонированных автомобилей резко возрастает. Поэтому дорожная полиция открывает сезон возобновлением масштабных рейдов, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Проверки прошли во всех районах города, результатом стали десятки протоколов.

Всего же с начала 2022 года было поймано 8282 нарушителя тонировки. 190 водителей, совершивших проступок повторно, лишились машин – их отправили на спецстоянку. А 38 вдобавок получили административный арест в качестве наказания.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.