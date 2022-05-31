В Петербурге напали на сотрудника пресс-службы партии «Яблоко» в Заксобрании

Депутаты "Яблока" обратятся в полицию из-за избиения пресс-секретаря отделения партии. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге неизвестные избили журналиста и сотрудника пресс-службы партии «Яблоко» в Заксобрании Петра Иванова. Нападение произошло поздним вечером 30 мая. По предварительным данным, журналиста били двое мужчин.

- Вечером 30 мая двое неизвестных молодых людей избили Петра Иванова около подъезда его дома, - сообщает пресс-служба петербургского отделения партии «Яблоко» в своем телеграм-канале.

Известно, что нападавшие сделали снимки побитого журналиста после нападения, а также хотели облить его зеленкой, но не успели. Пострадавший получил травмы лица и головы.

В петербургском «Яблоке» уже пообещали написать заявление в полицию с требованием найти преступников.

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