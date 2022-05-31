Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на лето

Лето будет не таким жарким, как прошлое. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Календарное лето наступит уже завтра, но пока что погода не слишком радует жителей Петербурга. И, увы, рекордно жарким как прошлое, лето не окажется. А начало и вовсе будет дождливым. Об этом рассказал главный синоптик Северной Столицы Александр Колесов.

- Серия южных циклонов вызовет усиление ветра и принесет дожди в Петербург в первые дни июня, - сообщил синоптик.

При этом, сильно дождливым июнь не будет, а температура окажется примерно на уровне климатической нормы. То есть 16-17 градусов со знаком плюс, разумеется. То есть ночью примерно +14, а днем +20.

Июль в прошлом году бил рекорды жары, заставляя прятаться в тени. Но на этот раз он окажется более дождливым, хоть и по нормативу теплым. Но не жарким.

Август также обойдется без экстремальных значений.

В целом, лето должно быть обычным, без погодных аномалий. Но самый точный прогноз даст только время.

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