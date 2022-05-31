Группу закладчиков, прятавших 262 пакета с наркотиками, задержали в Петербурге

Полиция штурмовала группу закладчиков в Петербурге, чтобы их задержать.

Полиция Петербурга задержала группу закладчиков, прятавших 262 пакетика с различными наркотиками. Оборотом запрещенных веществ занимались четверо злодеев, в том числе одна женщина. В Выборгском районе Северной столицы у них находились 11 тайников. По месту жительства наркодилеров изъяли их гаджеты, весы, упаковочные материалы и другие вещи, имеющие отношения к незаконной деятельности.

- Продажа запрещенных веществ происходила в даркнете, а также с использованием одного из мессенджеров. Оплачивали наркотики только криптовалютой. Сотрудники полиции устанавливают иных лиц, причастных к созданию и администрированию криминального интернет-магазина, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Добавим, что по факту сбыта наркотиков возбудили уголовное дело. Всех фигурантов арестовали, им грозит не один год лишения свободы.