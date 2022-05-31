В Петербурге резко упал спрос на землю под жилое строительство

Земли под застройку стали покупать меньше. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге отмечено резкое падение интереса к земле под жилое строительство. По данным аналитиков рынка недвижимости, в первом квартале 2022 года инвесторы приобрели под свои проекты на 60% меньше территорий, нежели раньше.

- Большинство закрытых сделок приходится на начало года. С конца февраля активность девелоперов резко снизилась, - пишет «РБК-Петербург».

К примеру, если в первом квартале 2021 года в Петербурге под застройку было куплено 186 гектаров земли, то в нынешнем году – только 85.

При этом эксперты настроены пессимистично и не видят предпосылок к резкому оживлению рынка до стабилизации геополитической и экономической обстановки.

Впрочем, полностью строительство жилья не остановится. Инвесторы постепенно будут подстраиваться под новые обстоятельства и интерес к земле в Петербурге и вокруг него вернется.

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