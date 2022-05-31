«Сапсаны» из Москвы в Петербург опаздывают из-за поломки товарного поезда

Сбой движения "Сапсанов" произошел из-за поломки товарного состава. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Поломка товарного состава стала причиной сбоя в движении скоростных поездов «Сапсан» между Москвой и Петербургом. Техническая неприятность произошла около 11 утра 31 мая на перегоне Дорошиха - Лихославль Октябрьской железной дороги.

- Так, следовавший из Москвы «Сапсан» № 760 опоздал в Петербург на час, - пишут «Невские новости» со ссылкой на данные ОЖД

Скоростной поезд № 762 задержался меньше, всего на 15 минут.

На месте поломки грузового локомотива работают специалисты Октябрьской дороги, которые делают все возможное для устранения неисправностей.

Пассажирам приносят извинения за неудобства и просят уточнять расписание поездов в справочной службе.

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