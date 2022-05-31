Проезд по центру Петербурга ограничат из-за Фестиваля цветов

Фестиваль цветов ограничит проезд в центре города. Фото: Олег ЗОЛОТО

Традиционный Международный фестиваль цветов изменит схему движения в самом центре Петербурга. Ограничения на парковку и проезд затронут площадь Островского и ее окрестности, где пройдет мероприятие.

- С 00.00 часов 2 июня до 23.59 3 июня вводится запрет остановки на площади Островского от Невского проспекта до переулка Крылова и на самом переулке, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Кроме того, нельзя будет оставить машину с полуночи 4 июня до десяти вечера 12 июня на площади Островского, улице Зодчего Росси и в переулке Крылова.

Движение транспорта по площади от Невского проспекта до переулка Крылова будет приостановлено с 00.00 часов 4 июня и до 11.59 9 июня, а потом с полуночи 10 числа до 22.00 12 июня.

Полностью проезд машин по площади Островского и переулку Крылова закроют с 12.00 до 23.59 часов 9 июня.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.