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Общество31 мая 2022 12:18

Метро Петербурга переходит на летний режим работы

Интервалы между поездами станут чуть больше
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Метро переходит на летний режим работы.

Метро переходит на летний режим работы.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский метрополитен с 1 июня переходит на летний режим работы. Это связано не с календарем, а с традиционным снижением пассажиропотока в сезон садоводства и отпусков. Чтобы не гонять составы впустую, интервалы между ними будут увеличены.

- С целью оптимизации перевозок, интервалы между поездами незначительно изменяются. Наполняемость вагонов при этом останется в пределах установленной нормы – до 170 человек на вагон, - сообщает пресс-служба подземки.

По словам представителей метрополитена, для пассажиров увеличение времени ожидания поезда будет практически незаметным, а менять график будут только не в часы пиковых нагрузок.

Время открытия, закрытия вестибюлей, работы станций и пересадочных узлов остается прежним.

В сентябре, когда в город вернутся дачники, с каникул - школьники и студенты, а также отпускники, движение составов снова усилят.

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