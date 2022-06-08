«Газпромнефть» открыла новую АЗС на Пискаревском проспекте в Петербурге

Фото: Сеть АЗС «Газпромнефть».

В Санкт-Петербурге на Пискаревском проспекте, 4 открылась полноформатная АЗС сети «Газпромнефть». На новой заправочной станции реализуется топливо производства нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефти». Автомобилистам предлагают бензин АИ-92, высокотехнологичное топливо G-Drive 95 и G-Drive 100, а также дизельное топливо ОПТИ.

Станция работает по системе постоплаты, при которой клиенты самостоятельно или с помощью заправщиков сначала заправляют автомобили на одной из восьми топливораздаточных колонок, а затем оплачивают топливо за наличный расчет, банковской картой или QR-кодом. Благодаря этой системе время пребывания на автозаправочной станции сокращается вдвое.

На АЗС расположен магазин, в котором представлено более 700 наименований товаров, фирменное кафе, где можно купить кофе, свежую выпечку, хот-доги, гамбургеры и сэндвичи.

На всех станциях сети «Газпромнефть» действует программа лояльности «Нам по пути». Ее участники получают бонусы, которыми можно расплачиваться за топливо и сопутствующие товары на станциях сети по всей стране.

С 1 по 30 июня можно принять участие в акции «Кофе заправляет» и при заправке от 30 литров и покупке кофе и хот-дога получить скидку 4 рубля с каждого литра топлива.

Найти путь до ближайшей АЗС можно на сайте или в мобильном приложении «АЗС «Газпромнефть», доступном для Android и iOS.