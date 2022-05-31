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Общество31 мая 2022 12:43

В Ленобласти теперь будут торговать красиво

Депутаты Закса Ленинградской области увеличили штрафы за стихийную торговлю
Яна ГРИГОРЬЕВА
Депутаты Закса Ленинградской области увеличили штрафы за стихийную торговлю.

Депутаты Закса Ленинградской области увеличили штрафы за стихийную торговлю.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Летом начинается самая горячая пора для сезонной торговли. Но часто стихийные ярмарки возникают в совсем не подходящих для этого местах. Это портит эстетический облик общественных территорий, мешает благоустройству и приносит беспокойство местным жителям.

Депутаты пошли навстречу жителям Ленобласти и решили ужесточить требования к организации ярмарок. С инициативой выступил Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области. Поправки к закону от 02.07.2003 № 47-оз были приняты на очередном заседании Законодательного собрания во втором и третьем чтении.

Теперь за торговлю в неположенных местах и нарушение схемы размещения нестационарных торговых объектов граждан ждет штраф - 5000 рублей. Для должностных лиц и ИП штраф увеличится в два раза и достигнет 20 000 рублей, для юридических лиц – 40 000 рублей.

Кроме того, предприниматели без образования юридического лица теперь тоже будут нести административную ответственность.