В Ленобласти теперь будут торговать красиво

Депутаты Закса Ленинградской области увеличили штрафы за стихийную торговлю. Фото: Олег ЗОЛОТО

Летом начинается самая горячая пора для сезонной торговли. Но часто стихийные ярмарки возникают в совсем не подходящих для этого местах. Это портит эстетический облик общественных территорий, мешает благоустройству и приносит беспокойство местным жителям.

Депутаты пошли навстречу жителям Ленобласти и решили ужесточить требования к организации ярмарок. С инициативой выступил Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области. Поправки к закону от 02.07.2003 № 47-оз были приняты на очередном заседании Законодательного собрания во втором и третьем чтении.

Теперь за торговлю в неположенных местах и нарушение схемы размещения нестационарных торговых объектов граждан ждет штраф - 5000 рублей. Для должностных лиц и ИП штраф увеличится в два раза и достигнет 20 000 рублей, для юридических лиц – 40 000 рублей.

Кроме того, предприниматели без образования юридического лица теперь тоже будут нести административную ответственность.