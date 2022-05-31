Петербург вошел в топ регионов России, где у семей остается больше всего денег

В средней петербургской семье каждый месяц может оставаться по 77 тысяч рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербург вошел в тройку регионов России по уровню благосостояния семей. Рейтинг на основе данных Росстата учитывал доходы условной семьи с двумя детьми и двумя работающими взрослыми, а также их обязательные траты на еду, услуги ЖКХ и прочее. Остаток денег и был показателем.

- В лидерах рейтинга оказались представители нефтегазодобывающих регионов и столицы. По итогам 2021 года первую строчку сохранил Ямало-Ненецкий автономный округ, - пишет РИА «Новости».

По данным агентства, специалисты которого составили рейтинг, потенциально возможный денежный остаток жителей ЯНАО составил 102,5 тысячи рублей.

Второе место заняла Москва. Здесь у средней семьи после всех трат может оставаться 81 тысяча рублей. Петербург оказался третьим. Если верить экспертам, в месяц семейные жители Северной столицы могут в месяц откладывать в копилку по 77 100 рублей.

Далее в списке идут Сахалин, пропустивший вперед Петербург, а также Чукотка и Магаданская область.

В среднем по России «идеальный» остаток составляет 50 тысяч рублей. Но есть много регионов, где он падает ниже 15 и даже 10 тысяч.

Также составители рейтинга отмечают, что ситуация условная и в реальности траты у семей намного выше, так что в жизни денег на руках остается заметно меньше.

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