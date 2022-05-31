Детский обмудсмен Петербурга пожаловалась на опасность Интернета

Анна Митянина призвала спасать детей от безразличия взрослых. Фото: Дмитрий ШИШКИН

Интернет – зло. Не в принципе, а когда становится единственной отдушиной для детей, которым не хватает живого общения с друзьями и семьей. На опасность всемирной Сети пожаловалась уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина.

- Одна из глобальнейших проблем – неконтролируемый Интернет. Ко мне на прием приходил мальчик, он рассказал, что проводит в Сети 19 часов в сутки, - приводит слова Митяниной «Петербургский дневник».

По словам омбудсмена, опасность несет не только о насилии, наркотиках и прочем, что в сознании подростка раздвигает границы дозволенного. Дело еще и в отсутствии социального общения.

Ребенок сидит в интернете, потому что родители не проводят с ним время, не разговаривают.

Ограничивать или тем более «запрещать» интернет детям Митянина не предлагает, а призывает спасать подрастающее поколение от равнодушия взрослых – говорить с детьми, задавать хотя бы по три вопроса в день.

- Если есть понимание, чем живет ребенок, и ребенок видит, что взрослому это интересно, появляется желание проговорить, - отмечает детский омбудсмен.

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