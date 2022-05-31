У Петропавловской крепости сняли на видео маленького нерпенка

Маленькая ладожская нерпа поселилась в самом центре Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Малыша-нерпенка, который уже пару месяцев живет у Петропавловской крепости, наконец-то удалось снять на видео. Сделали это две девушки, вышедшие на ночную прогулку в центр Петербурга.

- О встречах с нерпенком нам сообщают примерно раз в 3-4 дня. Но лишь сегодняшней ночью появилось видеоподтверждение его пребывания на Заячьем острове, - сообщается в группе ВКонтакте петербургского Центра спасения тюленей.

Судя по видео, малыш чувствует себя хорошо и в помощи не нуждается. Также как и не нуждается в излишнем внимании со стороны людей. Специалисты убедительно просят петербуржцев не пугать нерпенка и не мешать ему жить.

Напомним, что накануне на Ладожском озере открылся первый в России памятник кольчатой балтийской нерпе.

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