Курильщиков стало меньше на 3% в Санкт-Петербурге

Петербуржцы стали на 3% меньше курить Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге снизилось число курильщиков на 3 процента. Во Всемирный день без табака, 31 мая, комитет по здравоохранению города опубликовал данные исследований за 2021 год. Согласно им, в Северной столице курят 25,9 процентов взрослых жителей. В 2020 году курящих петербуржцев было 28,9 процентов.

- Если сравнивать с 2013 годом, то интенсивность курения у курильщиков также значительно снизилась: 12 сигарет в день против 15 в 2013 году, - добавили в пресс-службе комздрава.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год табак убивает более восьми миллионов человек. В комитете здравоохранения также напомнили, что в Санкт-Петербурге помогают отказаться от курения. В районных центрах здоровья и в кабинетах по отказу от курения в районных поликлиниках врачи помогут избавиться от вредной привычки.

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