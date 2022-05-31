Здание бывшего ДК фабрики «Большевичка» в Петербурге продали за 93 млн рублей

Здание бывшего ДК могут превратить в отель. Фото: Яндекс.Карты

В Петербурге с торгов продали здание бывшего Дома культуры фабрики «Большевичка». Историческое здание, расположенное неподалеку от метро «Обводный канал» на улице Тюшина 9/7, литера А, ушло с молотка почти за 93 миллиона рублей.

- Объект продан за 98,2 млн рублей, с превышением стартовой цены на 10%, - сообщает пресс-служба Российского аукционного дома.

Покупателем стало неназванное частное лицо. Вместе с домом победитель торгов получил и земельный участок в 763 квадратных метра.

Учитывая расположение, бывший дом культуры могут переделать в гостиницу, апарт-отель или бизнес-центр. Но все переделки придется согласовывать с КГИОП, так как здание является объектом культурного наследия «Дом И.В. Кожевникова (Товарищества мануфактур В.И. Кожевникова)».

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.