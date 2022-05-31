Путин предложил занять должность судьи Конституционного суда РФ доценту из СПбГУ

Президент России предложил кандидатуру доцента из СПбГУ на должность судьи в Конституционном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

Президент России Владимир Путин представил Совету Федерации кандидата из Санкт-Петербурга на должность судьи Конституционного суда РФ. Им стал доцент СПбГУ, кандидат юридических наук Андрей Бушев. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

- Комитет Совфеда по конституционному законодательству проведет предварительное обсуждение кандидатуры седьмого июня в 12:00 часов, - сказал сенатор.

По данным сайта юридического факультета СПбГУ, доцент Бушев родился 12 февраля 1966 года. Он закончил ЛГУ им. А.А. Жданова (ныне СПбГУ) в 1988 году. В 1997 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Акции по законодательству Российской Федерации». Также Бушев сочетает научно-педагогическую и практическую деятельность. Он несколько лет проработал юристом в одной из международных фирм, возглавлял юридические департаменты в компаниях.

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