Жителям Петербурга напомнили о начале второго этапа транспортной реформы

С 1 июня начинается второй этап транспортной реформы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже завтра, 1 июня, в Петербурге начинается второй этап транспортной реформы. С улиц города исчезнут еще несколько десятков коммерческих маршрутов, а вместо них появятся социальные автобусы. Продолжится и замена подвижного состава на современный.

- 1 июня начинается второй этап Новой модели транспортного обслуживания пассажиров. На 94 городских маршрута в течение месяца выйдут 693 современных автобуса, - сообщает пресс-служба городского Комитета по транспорту.

Некоторые из новых маршрутов будут работать без кондукторов. Оплатить проезд в них можно будет банковской картой, льготным проездным, проездным «Подорожник» или разовым билетом с QR-кодом, который надо купить заранее в киосках «Организатора перевозок» или кассах метрополитена.

Если быть точным, то с 1 июня отменяются 32 маршрутки и запускается 20 социальных автобусов. Их полный список можно посмотреть здесь.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.