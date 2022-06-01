Солнечно и до +23 градусов будет в Петербурге в первый день лета

1 июня в Петербурге будет жарко. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ясным и по-настоящему летним окажется первый календарный день лета в Петербурге. В среду, 1 июня, синоптики обещают до 23 градусов тепла, без осадков и почти без ветра. В общем, тишь да благодать.

- 1 июня в Петербурге будет без осадков, ветер южный и юго-восточный слабый. Температура воздуха днем +21…+23 градуса. Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба, - радуют в городском гидрометцентре.

Увы, но тут же синоптики и огорчают: уже 2 числа в город придет очередной циклон, который принесет с собой усиление ветра, с резкими порывами, и дождь. Осадки начнутся еще ночью, а днем в четверг станут сильными. Термометры покажут +13…+15 ночью и +18…+20 днем.

Пасмурная погода сохранится и на пятницу, 3 июня. Вдобавок похолодает еще на пару градусов.

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