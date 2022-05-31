Суд Петербурга оставил в СИЗО журналистку из Барнаула по делу о фейках об армии РФ

Суд в Санкт-Петербурге оставил под арестом журналистку Пономаренко из Барнаула по делу о фейках об армии РФ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Городской суд Санкт-Петербурга оставил под арестом журналистку Марию Пономареву, которую обвиняют в распространении ложной информации об авиаударе по Мариуполю. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы во вторник, 31 мая.

- Постановление районного суда оставили без изменений, - следует из сообщения пресс-службы.

В суде журналистка и ее защитник просили отменить постановление об аресте или избрать любую другую меру пресечения, которая не связана с изоляцией от общества. Они считают, что постановление является «незаконным и необоснованным». Прокурор просил постановление суда первой инстанции оставить без изменения, а жалобу без удовлетворения.

Напомним, Пономаренко пробудет в СИЗО до 22 июня 2022 года, пока идет судебное разбирательство. Журналистка опубликовала ложную информацию, что российские воздушно-космические силы нанесли авиаудар по драмтеатру в Мариуполе. Официальные источники опровергли эти сведения.

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