Полицейские задержали 8 школьников после нападения на семью петербуржцев в саду

Полицейские задержали 8 школьников после нападения на семейную пару в саду Сан-Галли в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В саду Сан-Галли избили 19-летнего парня, который гулял вместе с 24-летней женой. Девушке распылили в лицо слезоточивую жидкость. В саду между молодой семейной парой и группой из восьми школьников произошла ссора. Позже полицейские задержали всех участников конфликта. Возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

- В полицию обратился 19-летний пострадавший 26 мая около 16:00 часов. При входе в сад его избила группа неизвестных. Полицейские задержали восьмерых школьников 30 мая. Для разбирательства их доставили в отдел полиции. Там выяснили, что один из них, 17-летний парень, угрожал ножом и распылил слезоточивую жидкость в семейную пару. Его задержали, остальных допросили в качестве свидетелей и отпустили, - говорится в сообщении.

Во время обысков полицейские изъяли складной нож, газовый баллончик и мобильные телефоны.

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