В салоне припаркованного автомобиля петербуржцы заметили арсенал охолощенного оружия

Прохожие сообщили об оружии в салоне иномарки, припаркованной на площади Льва Мациевича в Петербурге ФОТО: пресс-служба Росгвардии по городу

В припаркованном на площади Льва Мациевича автомобиле петербуржцы заметили похожие на оружие предметы. О находке в салоне иномарки сообщили сотрудникам Росгвардии во вторник, 31 мая.

- Специалисты ОМОН «Бастион» Росгвардии обследовали макеты автоматов и пустой тубус от гранатомета. Предметы заметили бдительные прохожие в час пик в припаркованной на площади Льва Мациевича иномарке. Взрывотехники осмотрели предметы и установили, что все они не представляют опасности, - говорится в сообщении национальной гвардии по Санкт-Петербургу.

Найденные макеты оружия используют для игры в лазертаг. Судя по фотографии пресс-службы Росгвардии, сотрудники обнаружили минимум шесть предметов, похожих на автоматы Калашникова.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.