В Петербурге возбудили дело на сотрудников КГИОП из-за подготовки к сносу дома Лапина

Следователи Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками КГИОП в связи с подготовкой к сносу дома Лапина Фото: Артем КИЛЬКИН

Следователи Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками комитета по государственному контролю и охране памятников истории и культуры. Пока неустановленные работники КГИОП поменяли в документах год постройки дома Лапина на Рижском проспекте. Это позволило застройщику и его подрядчику начать работы на территории объекта. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Петербургу во вторник, 31 мая.

- Сотрудники КГИОП выдавали заключения о расположении исторических зданий вне границ объектов культурного наследия. При этом искусственно изменялся год постройки зданий на период времени позже 1917 года. Это позволило вывести историческое здание из-под правовой охраны закона, - говорится в сообщении.

Дом Лапина на Рижском проспекте построили в 1840 году. Следователи установили, что строители подготовились к работам по реконструкции, а сооружение обнесли по всему периметру забором.

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