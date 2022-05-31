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Дом. Семья31 мая 2022 20:19

Работники Ленинградской атомной станции рассказали о самочувствии спасенного тюлененка

Волонтеры нашли детеныша очень истощенным в апреле 2022 года
Кирилл МИНЯЙЛО
Спасенный у ЛАЭС тюлененок "чувствует себя, как на курорте" ФОТО: vk.com/leningradaes

Спасенный у ЛАЭС тюлененок "чувствует себя, как на курорте" ФОТО: vk.com/leningradaes

Жителям Санкт-Петербурга рассказали, как себя чувствует детеныш серого тюленя, которого спасли волонтеры у Ленинградской атомной станции. Об этом пишет «Мойка78».

- В апреле 2022 года у Ленинградской АЭС нашли детеныша тюленя. Он был в тяжелом состоянии. Животное сильно истощилось. Без человеческой помощи шанс на выживание был близок к нулю, - пишет информационное агентство.

Детеныша тюленя нашли волонтеры ЛАЭС и передали его сотрудникам «Фонда друзей балтийской нерпы». На данный момент тюлененок чувствует себя прекрасно, «как на курорте». Его состояние пришло в норму благодаря реабилитации, которую он проходил в центре под присмотром профессионалов. Как рассказали в пресс-службе ЛАЭС, сейчас детенышу выбирают имя.

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